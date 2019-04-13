Опубликованы изображения нового дизайна Google Play

Для этого авторы текста декомпилировали APK-архив последней версии Play Store и интерпретировали строчки кода, задающие новый внешний вид приложения. На изображениях видно, что интерфейс приложения станет ещё белее: исчезнут даже разделители для блоков с контентом.

Кнопки Home, Games, Movies и Books окажутся в нижней части экрана. У каждой из них теперь будет свой цвет. А вот область под поисковой строкой больше не будет зелёной. На ней станут более крупно выделяться разделы For You, Top Charts и другие.

Сама строка поиска тоже изменится: её края станут загруглёнными. По-другому будет выглядеть и значок микрофона.

9to5Google напоминает, что это всего лишь интерпретация кода, и конечный дизайн, который выкатит Google, может выглядеть не так.