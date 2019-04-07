Ошибка в Telegram позволяет прочитать удаленные сообщения

В посте gurovofficial приведены шаги для воспроизведения ошибки. Проверить их можно в десктопной версии мессенджера Telegram Desktop 1.6.3, последней доступной на сегодняшний день. Если отправить сообщение любому пользователю, а затем очистить чат, нажав «Clear history», то сообщение восстановится после удаления любого нового сообщения в этом чате. В приложении Telegram для Android ошибка не воспроизводится. Пользователь предположил, что ошибка связана с работой локального кэша.