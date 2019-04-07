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Ошибка в Telegram позволяет прочитать удаленные сообщения

Пользователь, заметивший это, уже составил баг-репорт
Вчера на «Хабре» пользователь gurovofficial рассказал об ошибке в Telegram, которая позволяет читать удаленные сообщения. Пользователь уже отправил сообщение об ошибке службе поддержки мессенджера.

В посте gurovofficial приведены шаги для воспроизведения ошибки. Проверить их можно в десктопной версии мессенджера Telegram Desktop 1.6.3, последней доступной на сегодняшний день. Если отправить сообщение любому пользователю, а затем очистить чат, нажав «Clear history», то сообщение восстановится после удаления любого нового сообщения в этом чате. В приложении Telegram для Android ошибка не воспроизводится. Пользователь предположил, что ошибка связана с работой локального кэша.

Редакция Ferra.ru проверила: на момент публикации новости ошибка сохраняется.

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