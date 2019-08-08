Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения

Эксперты из израильской компании Check Point Software Technologies нашли как минимум три способа изменить ход беседы. Первый реализуется при помощи функции цитирования в групповых чатах. «Цитирование» сообщение может ввести собеседника в заблуждение, так как изменится имя отправителя. Второй позволяет хакерам полностью менять текст чьего-нибудь ответа на сообщение. Третий разрешал пользователю отправлять сообщения участнику какого-либо группового чата под видом личного, а когда тот реагировал, его ответ становился виден всей группе. Эту уязвимость уже устранили.

Представители Facebook, владеющей WhatsApp, уже заявили Bloomberg, что называть первую «проблему» уязвимостью не совсем правильно. А её решение может поставить под удар конфиденциальность пользователей.