Ошибка в YouTube начала заставлять браузеры «есть» до 7 ГБ оперативной памяти

Сначала многие думали, что проблема связана с борьбой YouTube против блокировщиков рекламы. Однако в системе отслеживания ошибок Mozilla Bugzilla нашли более вероятную причину — ошибку в панеле с кнопками под видеоплеером.

Как это работает? Интерфейс постоянно проверяет, помещаются ли все кнопки (лайк, дизлайк, «поделиться» и другие) в отведённое место. Если не помещаются — одна из кнопок скрывается. Но из-за этого место освобождается, кнопка тут же появляется снова, и цикл бесконечно повторяется на очень высокой скорости.

Современные браузеры при каждом таком изменении заново пересчитывают расположение всех элементов на странице. Если это происходит тысячи раз в секунду, браузер попадает в «бесконечную петлю перерисовки». В результате процессор работает на пределе.

Google и YouTube официально проблему на момент написания материала не подтверждали.