"Оснований нет": Роскомнадзор о разблокировке Twitter

“Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал”, – цитирует ведомство РИА Новости.

Запрос, который упоминает Роскомнадзор, сделан депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Антоном Ткачёвым. Ранее, по его словам, он направил в Роскомнадзор запрос с просьбой проверить, возможно ли в России снять блокировку с Twitter.

“Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать”, – объяснил свою позицию Ткачев.