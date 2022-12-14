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14:56, 14 декабря 2022
1 мин.

"Оснований нет": Роскомнадзор о разблокировке Twitter

Не очень-то и хотелось

После покупки Маском соцсети Twitter в России стали чаще обсуждать возможность ее разблокировки на территории РФ. Но сегодня стал известен ответ Роскомнадзора по этой теме. Они сообщили, что оснований для этого нет.

"Оснований нет": Роскомнадзор о разблокировке Twitter

Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал”, – цитирует ведомство РИА Новости.

Запрос, который упоминает Роскомнадзор, сделан депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Антоном Ткачёвым. Ранее, по его словам, он направил в Роскомнадзор запрос с просьбой проверить, возможно ли в России снять блокировку с Twitter.

Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать”, – объяснил свою позицию Ткачев.

Источник фото:ferra.ru
Источник:РИА Новости
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