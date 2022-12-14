"Оснований нет": Роскомнадзор о разблокировке Twitter

"Оснований нет": Роскомнадзор о разблокировке TwitterНе очень-то и хотелось
После покупки Маском соцсети Twitter в России стали чаще обсуждать возможность ее разблокировки на территории РФ. Но сегодня стал известен ответ Роскомнадзора по этой теме. Они сообщили, что оснований для этого нет.
“Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал”, – цитирует ведомство РИА Новости.
Запрос, который упоминает Роскомнадзор, сделан депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Антоном Ткачёвым. Ранее, по его словам, он направил в Роскомнадзор запрос с просьбой проверить, возможно ли в России снять блокировку с Twitter.
“Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать”, – объяснил свою позицию Ткачев.