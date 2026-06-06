Основатель Airbnb запустит собственную лабораторию ИИ

Раньше Чески не спешил заключать крупные партнёрства с разработчиками языковых моделей — например, с OpenAI. По его словам, существующие продукты «пока не готовы для Airbnb». Теперь его собственный проект может стать конкурентом для OpenAI. О чём именно будет лаборатория, пока не ясно.

У Чески, кстати, опыт на рынке большой. Он знает Сэма Альтмана ещё с 2006 года и помогал ему советами, когда OpenAI только рос. Более того, Чески сыграл роль в возвращении Альтмана на пост главы OpenAI после временного увольнения.