Основатель Airbnb запустит собственную лабораторию ИИ

Опубликовано 06 июня 2026, 12:511 мин.
Основатель Airbnb запустит собственную лабораторию ИИИ он в этой сфере человек «бывалый»
Брайан Чески, глава Airbnb, решил, по данным Bloomberg и TechCrunch, создать собственную ИИ-лабораторию.
© Airbnb
Раньше Чески не спешил заключать крупные партнёрства с разработчиками языковых моделей — например, с OpenAI. По его словам, существующие продукты «пока не готовы для Airbnb». Теперь его собственный проект может стать конкурентом для OpenAI. О чём именно будет лаборатория, пока не ясно.
У Чески, кстати, опыт на рынке большой. Он знает Сэма Альтмана ещё с 2006 года и помогал ему советами, когда OpenAI только рос. Более того, Чески сыграл роль в возвращении Альтмана на пост главы OpenAI после временного увольнения.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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