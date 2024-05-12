Основатель Bumble: ИИ может стать вашей «свахой»

По словам Вулф Херд, основной миссией Bumble остается создание «более безопасного и доброго» пространства для онлайн-знакомств. Однако она видит, что ИИ играет важную роль в том, как мы общаемся. На недавнем технологическом саммите она рассказала о возможности создания ботов с искусственным интеллектом, которые будут заниматься первичным взаимодействием и определять наиболее перспективных собеседников.

Эти ИИ-компаньоны могут не ограничиваться фильтрацией профилей. Они также могут выступать в роли тренеров по знакомствам, предлагая советы по общению и укреплению уверенности в себе. Беспокоит груз после недавнего разрыва? ИИ-бот поможет вам справиться с этими переживаниями и представить потенциальному партнеру себя в лучшем свете.

Хотя Bumble не подтвердил, что эти функции находятся в разработке, идея вызвала дискуссию в технологическом ландшафте.