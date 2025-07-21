Основатель криптопроекта Wire: «Я не доверяю ИИ, но использую его во всём»

По его словам, ИИ экономит ему часы времени каждый день. Например, он загружает документы других блокчейн-компаний в ИИ-модель и задаёт вопросы, чтобы выявить их слабые стороны — чаще всего это централизованные решения, которые создают риски. Такие исследования вручную заняли бы часы, а с ИИ — несколько минут.

ДиКросс также использует ИИ для создания презентаций, контрактов и поиска информации. Он говорит, что теперь ему не нужны младшие разработчики — его ведущие инженеры с помощью ИИ работают в 2−3 раза быстрее.

Однако он подчёркивает, что полностью доверять ИИ нельзя — он всё ещё делает ошибки, особенно в сложных задачах вроде математики или программирования. Кроме того, его беспокоит, что ИИ собирает личные данные. ДиКросс считает, что будущее — за децентрализованным и защищённым ИИ, который не контролируется корпорациями и не нарушает приватность пользователей.