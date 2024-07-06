Основатель СДЭКа покинул компанию, избавившись от своей доли

Опубликовано 06 июля 2024, 03:45
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Основатель СДЭКа покинул компанию, избавившись от своей долиМало что изменится
Леонид Гольдорт, сооснователь логистического сервиса СДЭК, продал свою долю в компании и вышел из состава учредителей. Покупатель, УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), приобрела акции через свою дочернюю компанию Cluster Capital, которая теперь владеет 55,44% акций СДЭК. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
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Голдорт заявил, что сумма сделки была близка к его ожиданиям, хотя конкретные цифры не были раскрыты. Смена владельца произошла после значительного сбоя в работе компании в конце мая 2024 года, который повлиял на работу СДЭК по всей стране.
СДЭК, основанная в 2000 году, значительно выросла, показав в 2023 году рост выручки на 36 % по сравнению с предыдущим годом и составив 34,3 млрд рублей. В число дочерних предприятий компании входят СДЭК Маркет, СДЭК Финанс и СДЭК Фулфилмент.
Голдорт покинул компанию после того, как в ноябре 2023 года начал поиск покупателя в связи с эмиграцией в Израиль. Среди потенциальных покупателей были X5 Group, несколько крупных российских банков, а также конкурент СДЭК - "Деловые линии".