Основатель СДЭКа покинул компанию, избавившись от своей доли

Голдорт заявил, что сумма сделки была близка к его ожиданиям, хотя конкретные цифры не были раскрыты. Смена владельца произошла после значительного сбоя в работе компании в конце мая 2024 года, который повлиял на работу СДЭК по всей стране.

СДЭК, основанная в 2000 году, значительно выросла, показав в 2023 году рост выручки на 36 % по сравнению с предыдущим годом и составив 34,3 млрд рублей. В число дочерних предприятий компании входят СДЭК Маркет, СДЭК Финанс и СДЭК Фулфилмент.

Голдорт покинул компанию после того, как в ноябре 2023 года начал поиск покупателя в связи с эмиграцией в Израиль. Среди потенциальных покупателей были X5 Group, несколько крупных российских банков, а также конкурент СДЭК - "Деловые линии".