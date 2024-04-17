Основатель Вконтакте и Telegram раскрыл сумму на своем банковском счете

Дуров, известный своим нетрадиционным образом жизни и стремлением к приватности, подчеркнул, что не заинтересован в приобретении материальных ценностей, таких как недвижимость, частные самолеты или яхты. Он заявил, что у него нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Такой подход согласуется с его «преданностью развитию Telegram» и убежденностью в том, что такой образ жизни ему не подходит.

Интервью, длившееся 58 минут, было опубликовано Карлсоном 16 апреля. Откровения Дурова о его финансовых активах не стали неожиданностью, учитывая огромную популярность и успех Telegram. Telegram, насчитывающий более 900 миллионов активных пользователей по всему миру, зарекомендовал себя как одна из лучших платформ для обмена сообщениями.