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Опубликовано 21 июля 2025, 00:00
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Основательница cтартапа CaaStle сдалась властям после обвинений в краже личности

В чем ещё её обвиняют
Основательница модного стартапа CaaStle Кристин Хансикер в пятницу сама сдалась властям США после выдвинутых против неё обвинений в мошенничестве. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.
Основательница cтартапа CaaStle сдалась властям после обвинений в краже личности

© Ferra.ru

Хансикер обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег, краже личности и даче ложных сведений банкам. По данным следствия, она обманула инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.

Хансикер ушла с поста генерального директора CaaStle после того, как совет директоров обвинил её в том, что она вводила инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании. Стартап за всё время привлёк более 500 миллионов долларов, но в июне подал заявление о банкротстве.

Кроме уголовного дела, против компании поданы иски от одного производителя одежды и инвестиционной структуры, связанной с CaaStle. Также два бывших сотрудника рассказали изданию TechCrunch, что их не удивили финансовые проблемы компании. По их словам, руководство было очень скрытным и не делилось информацией о деньгах.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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