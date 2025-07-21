Основательница cтартапа CaaStle сдалась властям после обвинений в краже личности

Хансикер обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег, краже личности и даче ложных сведений банкам. По данным следствия, она обманула инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.

Хансикер ушла с поста генерального директора CaaStle после того, как совет директоров обвинил её в том, что она вводила инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании. Стартап за всё время привлёк более 500 миллионов долларов, но в июне подал заявление о банкротстве.

Кроме уголовного дела, против компании поданы иски от одного производителя одежды и инвестиционной структуры, связанной с CaaStle. Также два бывших сотрудника рассказали изданию TechCrunch, что их не удивили финансовые проблемы компании. По их словам, руководство было очень скрытным и не делилось информацией о деньгах.