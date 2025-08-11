Приложения
Опубликовано 11 августа 2025, 17:15
1 мин.

От акций до популярных мем-коинов в одном месте: Google обновила вкладку Finance

Графики, ИИ и криптовалюты в одном месте
Google обновила вкладку Finance с поддержкой криптовалют. Google тестирует обновлённую версию сервиса Google Finance. Пока в США. Теперь отслеживать инвестиции станет проще — от акций до популярных мем-коинов.
В новой версии появятся расширенные графики со «свечами», индикаторами вроде скользящих средних и другими инструментами для анализа цен. Теперь не придется переключаться между несколькими сайтами.

Большую роль сыграет искусственный интеллект. Пользователи смогут задавать вопросы, например: «Как рост цен на нефть влияет на авиакомпании?» или «Какие отрасли растут быстрее всего?» — и получать подробные ответы с ссылками на источники.

Криптовалютам уделено больше внимания: будут добавлены данные о большем числе монет, а также информация по товарам, акциям и другим активам. Все это сопровождается новостной лентой в реальном времени.

Обновление будет постепенно доступно в течение ближайших недель. При желании можно будет переключаться между новым и классическим видом.

Источник:Google
Автор:Максим Многословный
