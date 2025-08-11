От акций до популярных мем-коинов в одном месте: Google обновила вкладку Finance

В новой версии появятся расширенные графики со «свечами», индикаторами вроде скользящих средних и другими инструментами для анализа цен. Теперь не придется переключаться между несколькими сайтами.

Большую роль сыграет искусственный интеллект. Пользователи смогут задавать вопросы, например: «Как рост цен на нефть влияет на авиакомпании?» или «Какие отрасли растут быстрее всего?» — и получать подробные ответы с ссылками на источники.

Криптовалютам уделено больше внимания: будут добавлены данные о большем числе монет, а также информация по товарам, акциям и другим активам. Все это сопровождается новостной лентой в реальном времени.

Обновление будет постепенно доступно в течение ближайших недель. При желании можно будет переключаться между новым и классическим видом.