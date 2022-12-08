От Илона Маска хотят объяснений роли Китая в манипулировании Twitter

В письме на имя генерального директора Twitter представители Раджа Кришнамурти, Адам Шифф и Джеки Спейер пишут, что у них "глубокая озабоченность" по поводу недавней спам-кампании, заглушавшей твиты о протестах.

Законодатели хотят, чтобы Маск ответил на вопросы о том, есть ли у Twitter какие-либо доказательства того, что спам-кампания была проведена при поддержке государства Китайской Народной Республикой. "Для обеспечения готовности Соединенных Штатов к противодействию, пресечению и сдерживанию угроз иностранного влияния в Интернете крайне важно понять масштабы потенциальных манипуляций КНР в Twitter и определить, как последние изменения в Twitter влияют на угрозу операций иностранного влияния", - пишут они.

Законодатели также затрагивают недавние изменения в Twitter под руководством Маска, задавая вопросы о том, что "акцент на свободу слова" Twitter означает для доступа к информации на платформе, а также о том, обладает ли компания "потенциалом" для выявления кампаний по манипулированию платформой.