От IT-гигантов потребовали признать и заплатить за все данные для обучения ИИ

Он предупредил, что такая практика может нанести вред музыкальной индустрии, заменив людей, создающих музыку, автоматизированным контентом. Джеймс Смит, бывший сотрудник Google и генеральный директор компании Human Native AI, заявил, что ущерб уже нанесен, и призвал правительство поддержать модели лицензирования, чтобы «справедливо вознаграждать авторов».

Мэтт Роджерсон из Financial Times поддержал эти опасения, заявив, что ИИ-компании используют новостной контент без разрешения. Он предупредил, что если так будет продолжаться, то могут «пострадать творческие и информационные отрасли». Однако он раскритиковал правительство страны за то, что оно ставит на первое место прибыль крупных компаний, а не защиту создателей контента.