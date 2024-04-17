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Приложения
Опубликовано 17 апреля 2024, 16:42
1 мин.

От оффлайн-слежки Google Find My Device можно отказаться: описаны шаги

Достаточно просто
Приложение Google Find My Device теперь может найти ваш потерянный телефон Android, даже если он «оффлайн». Это важное обновление, но если вы заботитесь о конфиденциальности, то, возможно, захотите отказаться от новой функции отслеживания. Как это сделать, рассказывает 9to5Google.
От оффлайн-слежки Google Find My Device можно отказаться: описаны шаги
© Ferra

Раньше функция Find My Device работала только в том случае, если ваш телефон был подключен к Интернету. Новое обновление использует сеть других устройств Android (телефоны, трекеры, наушники) для определения местоположения телефона даже в автономном режиме.

Хотите это отключить? Вот шаги:

  • Откройте приложение Find My Device на телефоне Android.

  • Нажмите на изображение своего профиля в правом верхнем углу.

  • Выберите «Настройки Find My Device».

  • Выберите «Найти автономные устройства».

Здесь вы можете выбрать уровень доступа.

  • Выключено: полное отключение отслеживания в автономном режиме. Приложение не будет сохранять данные о местоположении в режиме онлайн и будет запрашивать местоположение вашего устройства каждый раз, когда вы открываете приложение.

  • Без сети: Find My Device будет сохранять данные о местоположении телефона в сети, позволяя вам видеть его последнее известное местоположение даже в автономном режиме. Однако телефон не будет участвовать в определении местоположения других устройств.

Оба варианта отключают телефон от участия в сети автономного слежения. Выбор «Выкл.» обеспечивает наибольшую конфиденциальность, но ограничивает возможность найти телефон в экстренном случае.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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