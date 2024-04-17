От оффлайн-слежки Google Find My Device можно отказаться: описаны шаги

От оффлайн-слежки Google Find My Device можно отказаться: описаны шагиДостаточно просто
Раньше функция Find My Device работала только в том случае, если ваш телефон был подключен к Интернету. Новое обновление использует сеть других устройств Android (телефоны, трекеры, наушники) для определения местоположения телефона даже в автономном режиме.
Хотите это отключить? Вот шаги:
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Откройте приложение Find My Device на телефоне Android.
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Нажмите на изображение своего профиля в правом верхнем углу.
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Выберите «Настройки Find My Device».
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Выберите «Найти автономные устройства».
Здесь вы можете выбрать уровень доступа.
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Выключено: полное отключение отслеживания в автономном режиме. Приложение не будет сохранять данные о местоположении в режиме онлайн и будет запрашивать местоположение вашего устройства каждый раз, когда вы открываете приложение.
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Без сети: Find My Device будет сохранять данные о местоположении телефона в сети, позволяя вам видеть его последнее известное местоположение даже в автономном режиме. Однако телефон не будет участвовать в определении местоположения других устройств.
Оба варианта отключают телефон от участия в сети автономного слежения. Выбор «Выкл.» обеспечивает наибольшую конфиденциальность, но ограничивает возможность найти телефон в экстренном случае.