От рабочего на заводе до звезды TikTok: история успеха самого популярного тиктокера

Что интересно, Хаби стал сидеть в TikTok относительно недавно — в первые дни пандемии. Он потерял работу на фабрике в Кивассо, Италия, и не знал, что делать. Как и многие другие, Хаби начал публиковать ролики — сначала видео с итальянскими субтитрами, а затем немые, просто реакции на абсурдные ролики.

На сегодняшний день у парня насчитывается более 146 миллионов подписчиков в приложении. Описание в его профиле гласит: «Если ты хочешь посмеяться, ты в правильном месте». Конечно же, популярность принесла ему состояние: недавно он заключил спонсорскую сделку с криптовалютной биржой Binance.

Исследователь Ди Бонди Вальдовинос Кей (D Bondy Valdovinos Kaye) из Лидсского университета, который является соавтором академической книги о TikTok, объясняет феномен популярности Хаби так: «видео Хаби короткие, немые и забавные. Они преодолевают языковые и культурные барьеры. В его более раннем контенте активно использовался эффект, когда вырезают короткий фрагмент другого видео и вставляют в начало ролика». Кроме того, Лейм не соответствует стереотипному представлению о том, что такое популярный человек, это привлекает зрителей.