От россиян будут требовать «явный» отказ от российских приложений в смартфонах

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От россиян будут требовать «явный» отказ от российских приложений в смартфонахРазрабатываются поправки к закону
В России действует норма об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, продаваемые в стране. Теперь хотят внести правки в этот закон и заставить производителей гаджетов давать возможность выбора поисковика и брать «явный» отказ от установки российских программ.
Новые правила могут ввести с 1 марта 2022 года. По ним производитель должен будет обязательно показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы и при первом запуске устройства давать возможность «явно» отказаться от установки российских приложений.
Отмечается, что экспертам неясно, что значит «явном виде». Скорее всего, потребуются технические доработки устройств.
РБК напомнил, что сейчас правительство утвердило для списка обязательных российских приложений в основном сервисы VK и Яндекса.
Источник: РБК