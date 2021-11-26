От россиян будут требовать «явный» отказ от российских приложений в смартфонах

Новые правила могут ввести с 1 марта 2022 года. По ним производитель должен будет обязательно показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы и при первом запуске устройства давать возможность «явно» отказаться от установки российских приложений.

Отмечается, что экспертам неясно, что значит «явном виде». Скорее всего, потребуются технические доработки устройств.

РБК напомнил, что сейчас правительство утвердило для списка обязательных российских приложений в основном сервисы VK и Яндекса.