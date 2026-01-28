От снегопада в США пострадал TikTok

Компания (уже американская) TikTok заявила, что сбой произошёл «из-за отключения электричества в одном из американских дата-центров», где размещены её серверы.

Сильные снежные бури накрыли США и на момент написания материала уже успели оставить без света более миллиона человек.

В компании заверяют, что делают всё возможное для скорейшего восстановления работы сервиса.