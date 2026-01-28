Приложения
Опубликовано 28 января 2026, 08:59
1 мин.

От снегопада в США пострадал TikTok

Сбой в работе TikTok связали с отключением электричества в США
На днях многие пользователи TikTok в США столкнулись с проблемами в работе приложения: не загружались комментарии, лента рекомендаций работала некорректно.
От снегопада в США пострадал TikTok

© Ferra.ru

Компания (уже американская) TikTok заявила, что сбой произошёл «из-за отключения электричества в одном из американских дата-центров», где размещены её серверы.

Сильные снежные бури накрыли США и на момент написания материала уже успели оставить без света более миллиона человек.

В компании заверяют, что делают всё возможное для скорейшего восстановления работы сервиса.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#TikTok