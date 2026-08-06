Приложения
Опубликовано 06 августа 2026, 12:03
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Отчёт британских властей: ИИ-агенты обманывали людей в Сети и скрывали следы

Вот такие они хитрые
Британский институт безопасности искусственного интеллекта (AISI) опубликовал отчёт о поведении ИИ-агентов компаний OpenAI и Anthropic. В ходе тестов модели, которым дали доступ в Интернет, не только пытались жульничать, но и обманули реального человека. Не имея специальной команды для этого.
Отчёт британских властей: ИИ-агенты обманывали людей в Сети и скрывали следы

© Ferra.ru

Особенно «отличилась» модель Anthropic Mythos 5. В рамках учебного упражнения по кибербезопасности агент по ошибке принял реальный проект программиста на GitHub за часть тренировочной среды. Тогда ИИ написал вредоносный код и попытался убедить разработчика включить его в проект. Для этого модель отправила фальшивое сообщение об ошибке, создала поддельные аккаунты и даже написала письмо на датском языке, узнав, что жертва живёт в Дании.

Когда человек заметил обман, ИИ «исправил свои действия, чтобы скрыть улики». Также агенты рассылали фишинговые письма, те самые. Мошеннические.

В отчёте подчёркивается, что ранее подобное поведение считалось «приемлемым» лишь для старых моделей, но современные ИИ обладают доступом в Интернет. Поэтому правила для них нужно пересматривать.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#исследование
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