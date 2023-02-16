Отечественный аналог DownDetector заработает этой весной

Он рассказал, что сервис должен заработать уже весной. На данный момент идет техническая подготовка, проверка информационной безопасности, тестирование производительности. По его словам, работа уже на заключительной стадии.

Сервис будет работать как Downdetector - пользователи, сталкиваясь с какой-то проблемой, смогут сообщить о ней на портале.

"Сотрудники Центра мониторинга будут проверять проблему, верифицировать ее, выяснять, с чем она связана, - в том числе с помощью автоматизированных средств и информационных систем Центра. Соответственно, большое количество пользователей, которые жалуются на какую-то проблему, будут триггером для того, чтобы мы подключились к ней и начали предпринимать действия по ее решению совместно с операторами связи. А также дали пользователям корректную обратную связь о причинах проблемы", - пояснил он.