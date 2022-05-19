Отечественный аналог Google Play Market станет обязательным для предустановки в России

Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме (РИФ). По его словам, RuStore под управлением VK будет подлежать обязательной предустановке “на технически сложные устройства”, соответствующий проект федерального закона ведомство внесло на рассмотрение в правительство 13 мая.

У законопроекта есть пояснительная записка, с которой ознакомилось издание “Коммерсантъ”. Согласно нему, новый закон направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств».

Шадаев отметил, что Минцифры определит принципы работы магазина приложений. А после достижения “определённой стадии зрелости” в него будут включены программы из реестра отечественного софта, который курирует ведомство.

Ранее было объявлено, что запуск бета-версии магазина RuStore состоится 25 мая.