Отечественный магазин приложений RuStore могут сделать обязательным для предустановки на устройства

Известно, что законопроект коснется смартфонов на Android, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV. К тому же RuStore должен таким образом заменить Applist, который Минцифры выпустили в апреле прошлого года.

Издание напомнило, что Applist – это каталог с названиями российских программ, разделённых по нескольким категориям. При клике на какое-либо приложение из этого каталога пользователя перекидывало на соответствующее приложение в Play Market.

Решение заменить Applist на RuStore объясняется тем, что “функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist”.