Отечественный магазин приложений RuStore могут сделать обязательным для предустановки на устройства

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Отечественный магазин приложений RuStore могут сделать обязательным для предустановки на устройстваВместо существующего каталога Applist
Российский аналог Google Play Market, носящий название Rustore, Минцифры предложили сделать обязательным для предустановки на гаджеты, выпущенные в России и других странах ЕАЭС. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Известно, что законопроект коснется смартфонов на Android, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV. К тому же RuStore должен таким образом заменить Applist, который Минцифры выпустили в апреле прошлого года.
Издание напомнило, что Applist – это каталог с названиями российских программ, разделённых по нескольким категориям. При клике на какое-либо приложение из этого каталога пользователя перекидывало на соответствующее приложение в Play Market.
Решение заменить Applist на RuStore объясняется тем, что “функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist”.
Источник:Ведомости
Автор:Максим МногословныйТеги: