Отключение части функций процессоров Intel ускорило Ubuntu на 20 процентов

Для этого используется специальная опция при сборке драйверов под названием NEO_DISABLE_MITIGATIONS. Важно, что эта настройка влияет только на графическую вычислительную платформу Intel и не затрагивает другие уровни безопасности системы. Intel уже выпускает версии своего ПО без этих мер защиты, так как они серьёзно влияют на скорость, но не считаются критически нужными, ведь основные уязвимости уже закрыты на уровне ядра операционной системы.

Ubuntu собирается внедрить это изменение в версии 25.10, что позволит пользователям получить заметный прирост производительности GPU. Эксперты Intel и Ubuntu согласны с этим решением, однако предупреждают, что отключение защиты может потенциально открыть новые, пока неизвестные пути для атак.

На данный момент разработчики тестируют новые сборки в специальном репозитории, чтобы убедиться в стабильности и безопасности изменений.