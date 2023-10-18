Отправка сообщений в Twitter теперь платная: пока для двух стран

Без подписки новые пользователи будут ограничены режимом «только чтение». Этот шаг направлен на «снижение количества спама, манипуляций и активности ботов на платформе».

X заявила, что абонентская плата не будет распространяться на существующих пользователей и не является фактором прибыли. Однако этот первоначальный тест породил предположения о том, что в конечном итоге X может взимать плату со всех пользователей. Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил обязательные платежи в качестве способа борьбы с ботами и спамом, и в качестве эффективного решения рассматривались варианты подписки.