Отправка сообщений в Twitter теперь платная: пока для двух стран

Отправка сообщений в Twitter теперь платная: пока для двух странИ для новых аккаунтов
Twitter, который теперь называется X, подтвердил планы по тестированию новой модели подписки под названием «Not a Bot» в Новой Зеландии и на Филиппинах. Новые пользователи должны будут ежегодно платить сумму, эквивалентную 1 доллару, чтобы получить доступ к основным функциям, таким как публикация твитов, ретвитов, закладок и лайков.
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Без подписки новые пользователи будут ограничены режимом «только чтение». Этот шаг направлен на «снижение количества спама, манипуляций и активности ботов на платформе».
X заявила, что абонентская плата не будет распространяться на существующих пользователей и не является фактором прибыли. Однако этот первоначальный тест породил предположения о том, что в конечном итоге X может взимать плату со всех пользователей. Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил обязательные платежи в качестве способа борьбы с ботами и спамом, и в качестве эффективного решения рассматривались варианты подписки.