Приложения
Опубликовано 26 октября 2024, 02:13
1 мин.

«Отстранение» российских кодеров от ядра Linux вызвало споры в Сети

Мнения разделились
Недавнее решение главного разработчика ядра Linux удалить российских разработчиков из списка мейнтейнеров ядра вызвало споры в сообществе с открытым исходным кодом. Этот шаг, обусловленный якобы требованиями санкций США против России, вызвал вопросы о пересечении открытого ПО и политики.
«Отстранение» российских кодеров от ядра Linux вызвало споры в Сети
© Ferra

Удаление российских разработчиков, которые вносили вклад в драйверы для различных аппаратных компонентов, было встречено неоднозначными реакциями. Хотя некоторые поддерживали это решение как «необходимую меру для соблюдения санкций», другие критиковали его за «чрезмерную широту и вред невинным разработчикам».

Дебаты подчеркнули сложности поддержания проектов с открытым исходным кодом в мире, все больше подверженном геополитическим напряженностям. Инцидент также поднял вопросы о роли The Linux Foundation и его юридического консультанта в применении санкций. Хотя фонд подчеркивал «важность соблюдения американских правил», некоторые утверждают, что решение удалить российских разработчиков было «чрезмерно ограничительным» и «может иметь непредвиденные последствия».

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LINUX
,
#критика
,
#Россия