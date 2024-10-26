«Отстранение» российских кодеров от ядра Linux вызвало споры в Сети

Удаление российских разработчиков, которые вносили вклад в драйверы для различных аппаратных компонентов, было встречено неоднозначными реакциями. Хотя некоторые поддерживали это решение как «необходимую меру для соблюдения санкций», другие критиковали его за «чрезмерную широту и вред невинным разработчикам».

Дебаты подчеркнули сложности поддержания проектов с открытым исходным кодом в мире, все больше подверженном геополитическим напряженностям. Инцидент также поднял вопросы о роли The Linux Foundation и его юридического консультанта в применении санкций. Хотя фонд подчеркивал «важность соблюдения американских правил», некоторые утверждают, что решение удалить российских разработчиков было «чрезмерно ограничительным» и «может иметь непредвиденные последствия».