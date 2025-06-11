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Опубликовано 11 июня 2025, 17:50
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Ozon и Wildberries выполнили требования ФАС по акциям

Сделали участие в акциях добровольным
Ozon и Wildberries выполнили требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и изменили правила участия продавцов в автоматических акциях.
Ozon и Wildberries выполнили требования ФАС по акциям

© Ozon / Wilberries

Что сделал Ozon?

Добавил функцию, позволяющую продавцам навсегда отключить участие в автоакциях;

Ввёл отдельное уведомление об акциях для новых продавцов;

Убрал дополнительное продвижение (10%) для тех, кто не отказался от акций.

Wildberries? – Тоже ввёл бессрочный запрет на участие в автоакциях;

Улучшил инструкцию по отключению акций через личный кабинет, сделав её понятнее.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что теперь участие продавцов в акциях станет добровольным, прозрачным и предсказуемым. Это, как отметил политик, важно для честной конкуренции в России.

Источник:ФАС
Автор:Максим Многословный
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