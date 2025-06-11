Ozon и Wildberries выполнили требования ФАС по акциям

Что сделал Ozon?

– Добавил функцию, позволяющую продавцам навсегда отключить участие в автоакциях;

– Ввёл отдельное уведомление об акциях для новых продавцов;

– Убрал дополнительное продвижение (10%) для тех, кто не отказался от акций.

Wildberries? – Тоже ввёл бессрочный запрет на участие в автоакциях;

– Улучшил инструкцию по отключению акций через личный кабинет, сделав её понятнее.

Руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что теперь участие продавцов в акциях станет добровольным, прозрачным и предсказуемым. Это, как отметил политик, важно для честной конкуренции в России.