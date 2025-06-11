Ozon и Wildberries выполнили требования ФАС по акциям

Опубликовано 11 июня 2025, 17:501 мин.
Ozon и Wildberries выполнили требования ФАС по акциямСделали участие в акциях добровольным
Ozon и Wildberries выполнили требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и изменили правила участия продавцов в автоматических акциях.
© Ozon / Wilberries
Что сделал Ozon?
– Добавил функцию, позволяющую продавцам навсегда отключить участие в автоакциях;
– Ввёл отдельное уведомление об акциях для новых продавцов;
– Убрал дополнительное продвижение (10%) для тех, кто не отказался от акций.
Wildberries? – Тоже ввёл бессрочный запрет на участие в автоакциях;
– Улучшил инструкцию по отключению акций через личный кабинет, сделав её понятнее.
Руководитель ФАС Максим Шаскольский отметил, что теперь участие продавцов в акциях станет добровольным, прозрачным и предсказуемым. Это, как отметил политик, важно для честной конкуренции в России.