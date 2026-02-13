Ozon уравняет цены по карте Ozon банка с картами конкурентов

Как рассказал изданию директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, сейчас компания ведет переговоры с 28 банками. С несколькими из них обсуждение уже близко к завершению. Интерес к программе​​, мол, есть как у крупных, так и у региональных банков.

Стоимость участия разная — предусмотрены пакеты ценой от нескольких десятков миллионов рублей. Сделано так специально, чтобы даже небольшие банки могли позволить себе подключиться к программе.

Для покупателей схема простая и справедливая. Если покупатель использует карту банка-партнера, он получит дополнительную скидку за счет этого банка, как с Ozon Банком). В компании подчеркивают, что он будет участвовать на тех же условиях, что и другие банки.