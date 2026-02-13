Ozon уравняет цены по карте Ozon банка с картами конкурентов

Опубликовано 13 февраля 2026, 09:001 мин.
Ozon уравняет цены по карте Ozon банка с картами конкурентовНо не всех, а только желающих проспонсировать товары
Осенью Ozon открыл для всех российских банков программу «Зеленая цена». Она позволяет финансовым организациям продвигать свои карты на площадке маркетплейса, пишет Лента.ру. Участие платное, но зато все средства идут напрямую на доп. скидки для покупателей.
© Ozon
Как рассказал изданию директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, сейчас компания ведет переговоры с 28 банками. С несколькими из них обсуждение уже близко к завершению. Интерес к программе, мол, есть как у крупных, так и у региональных банков.
Стоимость участия разная — предусмотрены пакеты ценой от нескольких десятков миллионов рублей. Сделано так специально, чтобы даже небольшие банки могли позволить себе подключиться к программе.
Для покупателей схема простая и справедливая. Если покупатель использует карту банка-партнера, он получит дополнительную скидку за счет этого банка, как с Ozon Банком). В компании подчеркивают, что он будет участвовать на тех же условиях, что и другие банки.