Приложения
Опубликовано 02 февраля 2025, 04:30
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Paint в Windows получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot

Для упрощения доступа к ИИ-инструментам
В Microsoft Paint появилась новая кнопка Copilot, облегчающая использование ИИ-инструментов, пишут СМИ. Пока что доступная для участников программы Windows Insiders, кнопка Copilot появляется на панели задач, предоставляя быстрый доступ к таким функциям, как Cocreator, Image Creator и Generative Erase.
Paint в Windows получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot

© Microsoft

За последний год Microsoft добавила в Paint инструменты искусственного интеллекта, такие как Cocreator на основе DALL-E и ИИ-заливку. Теперь все эти инструменты собраны под логотипом Copilot, чтобы пользователи могли легко находить и использовать их в одном месте.

В дополнение к обновлению Paint инсайдеры Windows 11 получат обновление ИИ-поиска. Ранее такой поиск работал только с локальными файлами, но теперь он может находить и фотографии, хранящиеся в облаке.

Источник:Windows
Автор:Максим Многословный
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