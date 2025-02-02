Paint в Windows получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot

Опубликовано 02 февраля 2025, 04:301 мин.
Paint в Windows получил кнопку вызова ИИ Microsoft CopilotДля упрощения доступа к ИИ-инструментам
В Microsoft Paint появилась новая кнопка Copilot, облегчающая использование ИИ-инструментов, пишут СМИ. Пока что доступная для участников программы Windows Insiders, кнопка Copilot появляется на панели задач, предоставляя быстрый доступ к таким функциям, как Cocreator, Image Creator и Generative Erase.
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За последний год Microsoft добавила в Paint инструменты искусственного интеллекта, такие как Cocreator на основе DALL-E и ИИ-заливку. Теперь все эти инструменты собраны под логотипом Copilot, чтобы пользователи могли легко находить и использовать их в одном месте.
В дополнение к обновлению Paint инсайдеры Windows 11 получат обновление ИИ-поиска. Ранее такой поиск работал только с локальными файлами, но теперь он может находить и фотографии, хранящиеся в облаке.