Paint в Windows получил кнопку вызова ИИ Microsoft Copilot

За последний год Microsoft добавила в Paint инструменты искусственного интеллекта, такие как Cocreator на основе DALL-E и ИИ-заливку. Теперь все эти инструменты собраны под логотипом Copilot, чтобы пользователи могли легко находить и использовать их в одном месте.

В дополнение к обновлению Paint инсайдеры Windows 11 получат обновление ИИ-поиска. Ранее такой поиск работал только с локальными файлами, но теперь он может находить и фотографии, хранящиеся в облаке.