Пакистанский сайт силами ИИ привел тысячи людей на парад в Дублине. Его не было

Опубликовано 03 ноября 2024, 12:451 мин.
Пакистанский сайт силами ИИ привел тысячи людей на парад в Дублине. Его не былоЧеловек, стоящий за фальшивым парадом на Хэллоуин, защищает свои действия
Назир Али недавно оказался в центре споров после того, как сгенерированная ИИ статья ложным образом анонсировала парад на Хэллоуин в Дублине, который так и не состоялся. Тысячи людей собрались, только чтобы столкнуться с разочарованием, что привело к волне гнева, обозначающей Али как мошенника.
В интервью WIRED Али выразил смущение по поводу ситуации, заявив, что всё это недопонимание. Они всего лишь создают фейковые новости с помощью ИИ. Но дело в том, что алгоритмы Google решили поднять эту новость в ТОПы, СМИ подхватили инфоповод и в какой-то момент они потеряли информацию о фейковости новости. Так люди и поверил, что парад состоится. И пришли.
Али объяснил, что, хотя они использовали инструменты ИИ, такие как ChatGPT, для написания, большинство контента было оптимизировано человеком.