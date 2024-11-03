Пакистанский сайт силами ИИ привел тысячи людей на парад в Дублине. Его не было

В интервью WIRED Али выразил смущение по поводу ситуации, заявив, что всё это недопонимание. Они всего лишь создают фейковые новости с помощью ИИ. Но дело в том, что алгоритмы Google решили поднять эту новость в ТОПы, СМИ подхватили инфоповод и в какой-то момент они потеряли информацию о фейковости новости. Так люди и поверил, что парад состоится. И пришли.

Али объяснил, что, хотя они использовали инструменты ИИ, такие как ChatGPT, для написания, большинство контента было оптимизировано человеком.