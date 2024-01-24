Patreon оспорил закон 1988 года и назвал его неконституционным

Закон VPPA, принятый в 1988 году, появился после того, как один из репортеров раскрыл историю видеопроката кандидата в члены Верховного суда Роберта Борка. Patreon утверждает, что закон нарушает Первую поправку, устанавливая произвольные и обременительные требования к получению согласия, а сумма ущерба составляет 2500 долларов за нарушение.

Patreon утверждает, что закон ограничивает свободу слова и не обеспечивает защиту частной жизни, уделяя особое внимание предварительно записанным видео. Платформа утверждает, что VPPA не учитывает более широкие аспекты конфиденциальности зрителей и навязывает обременительные механизмы получения согласия.