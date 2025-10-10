Павел Дуров — о конце свободного Интернета и цифровом тоталитаризме Запада

По мнению Дурова, даже ранее свободные страны всё активнее внедряют меры, ограничивающие права граждан. Он упомянул цифровые удостоверения личности в Великобритании, возрастные проверки в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в Евросоюзе.

Кроме того, Дуров заявил, что в Германии преследуют критиков власти, в Британии сажают за публикации в соцсетях, а во Франции расследуют дела против IT-лидеров, выступающих за свободу и конфиденциальность.

По его словам, мир стремительно движется к «тёмному, антиутопическому будущему», где исчезают такие ценности, как свобода слова, частная жизнь, традиции и независимость. И все мы, мол, рискуем войти в историю как поколение, которое утратило свободу и “позволило” её забрать.