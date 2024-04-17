Павел Дуров опроверг слухи о контроле Telegram со стороны властей РФ

Опубликовано 17 апреля 2024, 15:45
1 мин.
Павел Дуров опроверг слухи о контроле Telegram со стороны властей РФА что там у основных конкурентов?
Основатель Telegram Павел Дуров решительно опроверг утверждения о том, что платформа обмена сообщениями находится под контролем российского правительства в недавнем интервью Такеру Карлсону. Он объяснил эти слухи происками конкурентов, стремящихся дискредитировать растущую популярность Telegram. Слова Дурова передает Лента.ру
Дуров заявил: «Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар».
Основатель Telegram подчеркнул, что рост пользовательской базы платформы полностью органичен, и в настоящее время число пользователей достигло впечатляющих 900 миллионов. В том же интервью Дуров также пролил свет на чрезмерное внимание, с которым он столкнулся со стороны правительства США.
Отрицание Дурова согласуется с «историей и ценностями» Telegram. Платформа всегда занимала независимую позицию, ставя во главу угла конфиденциальность и безопасность пользователей.