Павел Дуров опроверг слухи о контроле Telegram со стороны властей РФ

Дуров заявил: «Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар».

Основатель Telegram подчеркнул, что рост пользовательской базы платформы полностью органичен, и в настоящее время число пользователей достигло впечатляющих 900 миллионов. В том же интервью Дуров также пролил свет на чрезмерное внимание, с которым он столкнулся со стороны правительства США.

Отрицание Дурова согласуется с «историей и ценностями» Telegram. Платформа всегда занимала независимую позицию, ставя во главу угла конфиденциальность и безопасность пользователей.