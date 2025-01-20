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Опубликовано 20 января 2025, 06:45
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Павел Дуров предстал перед французским судом. Что он рассказал

Защищает Telegram в суде
Павел Дуров предстал перед французским судом. Павел Дуров, основатель Telegram, недавно предстал перед французскими судьями в попытке развеять опасения по поводу преступной деятельности на его платформе. Находясь под домашним арестом во Франции с августа 2024 года, Дуров заявил: «Telegram был создан не для преступников». Он подчеркнул, что такие пользователи вредят бизнесу и репутации платформы.
Павел Дуров предстал перед французским судом. Что он рассказал
© Ferra

Обвиненный в недостаточных мерах по пресечению незаконного контента в Telegram, Дуров заверил суд, что компания совершенствует свои усилия по модерации. Он сообщил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушение законов. Дуров также отметил, что с подобными проблемами сталкиваются и другие социальные сети.

В ходе слушаний судьи задали Дурову вопрос о широком распространении незаконного контента, включая наркотики, банковские данные и незаконные «материалы с детьми». Дуров заявил, что Telegram серьезно относится к этим проблемам, немедленно удаляет вредный контент и сотрудничает с организациями по защите детей. Он признался, что узнал о всех этих проблемах во время своего задержания.

За последние шесть месяцев Telegram сотрудничал с правоохранительными органами, предоставив 10 000 записей данных пользователей по всему миру.

Дуров в настоящее время находится под судебным надзором во Франции и должен отмечаться в полицейском участке дважды в неделю.

Источник:FranceTVinfo.fr
Автор:Максим Многословный
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