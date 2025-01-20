Павел Дуров предстал перед французским судом. Что он рассказал

Обвиненный в недостаточных мерах по пресечению незаконного контента в Telegram, Дуров заверил суд, что компания совершенствует свои усилия по модерации. Он сообщил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов за нарушение законов. Дуров также отметил, что с подобными проблемами сталкиваются и другие социальные сети.

В ходе слушаний судьи задали Дурову вопрос о широком распространении незаконного контента, включая наркотики, банковские данные и незаконные «материалы с детьми». Дуров заявил, что Telegram серьезно относится к этим проблемам, немедленно удаляет вредный контент и сотрудничает с организациями по защите детей. Он признался, что узнал о всех этих проблемах во время своего задержания.

За последние шесть месяцев Telegram сотрудничал с правоохранительными органами, предоставив 10 000 записей данных пользователей по всему миру.

Дуров в настоящее время находится под судебным надзором во Франции и должен отмечаться в полицейском участке дважды в неделю.