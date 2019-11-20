Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Сегодня в своём Telegram-канале Дуров опубликовал большой пост на тему уязвимости. Он напомнил, что ещё в мае предупреждал о потенциальных проблемах с мессенджером. Павел объяснил, что найденная недавно уязвимость, как и все предыдущие, позволяла хакерам и государственным службам получать доступ к личным данным пользователей. Всё, что нужно было сделать злоумышленникам, — просто отправить видео.

Дуров отметил, что WhatsApp не только не может защитить сообщения, он ещё и постоянно используется для доступа к данным из других приложений. Павел считает, что это всё неспроста: нынешний владелец мессенджера компания Facebook уже давно является частью государственной программы для слежки за людьми.

Дуров уверен, что уязвимости такого масштаба неизбежно используются злоумышленниками. Он сомневается в том, что WhatsApp может случайно совершать такие ошибки на регулярной основе. Поэтому Павел советует всем пользователям избавиться от приложения, если они не хотят, чтобы их данные стали чьим-то достоянием.