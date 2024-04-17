Павел Дуров раскрыл причины выбора Дубая в качестве штаб-квартиры Telegram

Дуров рассказал, что рассматривал различные места для развития Telegram, включая Берлин, Лондон и Сингапур, но столкнулся со значительными бюрократическими препятствиями в этих городах.

Он также рассматривал Сан-Франциско в качестве потенциального места, но после встречи с основателем Twitter (теперь X) Джеком Дорси Дуров подвергся нападению преступников на улице. Дуров подчеркнул, что США были единственной страной, где он столкнулся с подобным инцидентом. Кроме того, в США он столкнулся с пристальным вниманием со стороны ФБР.

В итоге Дуров выбрал Дубай в качестве идеального места для штаб-квартиры Telegram. В интервью он отметил простоту ведения бизнеса в Дубае, возможность нанимать талантливых специалистов со всего мира, благоприятный налоговый режим и развитую инфраструктуру. Кроме того, он высоко оценил политическую нейтральность Дубая, заявив, что за семь лет проживания в ОАЭ ни разу не сталкивался с давлением со стороны местных властей.