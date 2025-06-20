Павел Дуров составил завещание из-за специфики его «работы»

Дуров хочет защитить своих детей и компанию, чтобы Telegram всегда «оставался верен своим принципам». По завещанию, дети Дурова не смогут получить доступ к его состоянию до 30 лет. Он объяснил, что хочет, чтобы дети жили «как обычные люди», учились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, а не зависели от денег.

В том же интервью основатель Telegram раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона и признался, что проигнорировал его сообщение после скандала с выборами в Румынии.