Опубликовано 20 июня 2025, 09:451 мин.
Павел Дуров составил завещание из-за специфики его «работы»Он рассказал о завещании и критике Макрона в интервью Le Point
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью французскому журналу Le Point рассказал, что составил завещание из-за рисков, связанных с его «работой по защите свобод». Он отметил, что из-за этого у него появилось много врагов, включая влиятельные государства.
© Соцсети
Дуров хочет защитить своих детей и компанию, чтобы Telegram всегда «оставался верен своим принципам». По завещанию, дети Дурова не смогут получить доступ к его состоянию до 30 лет. Он объяснил, что хочет, чтобы дети жили «как обычные люди», учились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, а не зависели от денег.
В том же интервью основатель Telegram раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона и признался, что проигнорировал его сообщение после скандала с выборами в Румынии.