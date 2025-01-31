Павел Дуров: успех DeepSeek подтверждает превосходство китайского образования

Дуров отметил, что в отличие от западных школ, которые избегают конкуренции, китайское образование поощряет её, что способствует росту лучших студентов. Он утверждает, что в китайской системе образования учат воспринимать победу и поражение как неотъемлемые части процесса, что помогает студентам достигать выдающихся результатов в математике и науке.

В западных странах, наоборот, избегают публичного объявления оценок и рейтингов, чтобы не создавать лишнего «стресса». Однако, по мнению Дурова, такая практика демотивирует сильных студентов, и многие из них начинают воспринимать школу как нечто бессмысленное.

Он уверен, что если США не реформируют свою систему образования, Китай продолжит доминировать в сфере технологий.