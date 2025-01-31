Павел Дуров: успех DeepSeek подтверждает превосходство китайского образования

Опубликовано 31 января 2025, 15:001 мин.
Павел Дуров: успех DeepSeek подтверждает превосходство китайского образованияКоторое заимствовано у СССР
Павел Дуров, основатель Telegram и Вконтакте, объяснил успех китайского стартапа DeepSeek, заявив, что система образования в Китае превосходит западную. По его словам, китайские студенты уже долгое время показывают отличные результаты на международных олимпиадах по математике и программированию.
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Дуров отметил, что в отличие от западных школ, которые избегают конкуренции, китайское образование поощряет её, что способствует росту лучших студентов. Он утверждает, что в китайской системе образования учат воспринимать победу и поражение как неотъемлемые части процесса, что помогает студентам достигать выдающихся результатов в математике и науке.
В западных странах, наоборот, избегают публичного объявления оценок и рейтингов, чтобы не создавать лишнего «стресса». Однако, по мнению Дурова, такая практика демотивирует сильных студентов, и многие из них начинают воспринимать школу как нечто бессмысленное.
Он уверен, что если США не реформируют свою систему образования, Китай продолжит доминировать в сфере технологий.