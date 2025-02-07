Опубликовано 07 февраля 2025, 11:181 мин.
Павел Дуров застрял во Франции — суд начнется не раньше чем через годAttends, mon cher Pavel
Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё сидит во Франции в ожидании суда. Так, стало известно, что судебные разбирательства по его делу начнутся не раньше чем через год. За информацию можно благодарить Wired и их собеседника во французской прокуратуре.
Дело связано с расследованием, начавшимся прошлой зимой. Власти искали человека, который в Telegram склонял несовершеннолетних к отправке пикантных материалов и признавался в изнасиловании. Следователи просили помощи у Telegram в установлении личности подозреваемого, но компания отказалась сотрудничать.
После освобождения под залог Дуров заявил, что не может нести ответственность за преступления пользователей. Он также отметил, что у Telegram есть представитель в ЕС, отвечающий на запросы правоохранителей.