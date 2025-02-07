Дело связано с расследованием, начавшимся прошлой зимой. Власти искали человека, который в Telegram склонял несовершеннолетних к отправке пикантных материалов и признавался в изнасиловании. Следователи просили помощи у Telegram в установлении личности подозреваемого, но компания отказалась сотрудничать.

После освобождения под залог Дуров заявил, что не может нести ответственность за преступления пользователей. Он также отметил, что у Telegram есть представитель в ЕС, отвечающий на запросы правоохранителей.