Опубликовано 29 ноября 2025, 16:15
Павловский: сознание у ИИ возможно, но несет риски зависимости

И потери контроля
Создание искусственного интеллекта с сознанием технически возможно, однако это несет определенные риски, в том числе зависимость людей от общения с «нейросетевыми личностями». Такое мнение высказал Евгений Павловский, ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, пишет ТАСС.
На прошлой неделе «Яндекс» объявил о начале эксперимента по формированию сознания у ИИ. Исследователи хотят выяснить, сможет ли нейросеть вырабатывать собственные предпочтения и точку зрения, а не просто повторять тексты людей, напомнили в ТАСС.

По словам Павловского, создание ИИ с личностью технически достижимо. Это может повысить интерес пользователей к виртуальным помощникам, но одновременно увеличивает зависимость человека от технологий, электричества и инфраструктуры.

Эксперт предупреждает о возможной опасности выхода такого ИИ из-под контроля. Субъекты с сознанием, мол, могут действовать «непредсказуемо». Он предложил вначале использовать ИИ для изучения самосознания животных, прежде чем внедрять сознание в машины.

С другой стороны, исследование ИИ с сознанием может помочь лучше понять самих себя и природу сознания.