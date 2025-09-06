PayPal начал дарить подписку на ИИ-поисковик Perplexity

Первый подарок — доступ к новому браузеру Comet. Это десктопное приложение с ИИ, которое помогает искать информацию, подсказывать решения проблем, приводить резюме текста и в целом способно работать с контентом с экрана.

Второй бонус — бесплатная 12-месячная подписка Perplexity Pro, которая в обычное время стоит $ 200.

Акция продлится до конца года. Оформить её можно через приложение PayPal в разделе «Подписки» или через Venmo. Для пользователей в некоторых странах предусмотрена отдельная страница с предложением.