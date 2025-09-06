PayPal начал дарить подписку на ИИ-поисковик Perplexity

Опубликовано 06 сентября 2025, 12:451 мин.
PayPal начал дарить подписку на ИИ-поисковик PerplexityИ доступ к новому браузеру
PayPal запустил акцию для пользователей в ряде стран. Владельцы аккаунтов PayPal и Venmo могут бесплатно получить сразу два бонуса от Perplexity, которая активно конкурирует с ChatGPT.
© Perplexity
Первый подарок — доступ к новому браузеру Comet. Это десктопное приложение с ИИ, которое помогает искать информацию, подсказывать решения проблем, приводить резюме текста и в целом способно работать с контентом с экрана.
Второй бонус — бесплатная 12-месячная подписка Perplexity Pro, которая в обычное время стоит $ 200.
Акция продлится до конца года. Оформить её можно через приложение PayPal в разделе «Подписки» или через Venmo. Для пользователей в некоторых странах предусмотрена отдельная страница с предложением.