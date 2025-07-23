PayPal объединилась с платежными системами Индии и Китая для упрощения переводов

Опубликовано 23 июля 2025, 23:151 мин.
PayPal объединилась с платежными системами Индии и Китая для упрощения переводовЧтобы упростить переводы по всему миру
Компания PayPal представила новую платформу PayPal World, которая должна упростить международные платежи для более чем 2 миллиардов пользователей по всему миру. Теперь можно будет платить с помощью местных кошельков, даже если человек не использует PayPal.
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В числе первых партнёров — индийская система UPI, китайская Weixin Pay (часть Tencent), а также PayPal и Venmo. Также PayPal заключил предварительное соглашение с латиноамериканской платформой Mercado Pago, которая работает с банковскими картами и мобильными платежами.
По словам главы PayPal Алекса Крисса, новая платформа объединит крупнейшие платёжные сервисы мира в одной системе, сделав переводы между странами проще, чем когда-либо.
Например, турист из США сможет платить в Китае, просто отсканировав код через Weixin Pay. А житель Индии сможет оплатить покупку на американском сайте, используя свой UPI-кошелёк.
Старт платформы запланирован на осень 2025 года.