PayPal объединилась с платежными системами Индии и Китая для упрощения переводов

В числе первых партнёров — индийская система UPI, китайская Weixin Pay (часть Tencent), а также PayPal и Venmo. Также PayPal заключил предварительное соглашение с латиноамериканской платформой Mercado Pago, которая работает с банковскими картами и мобильными платежами.

По словам главы PayPal Алекса Крисса, новая платформа объединит крупнейшие платёжные сервисы мира в одной системе, сделав переводы между странами проще, чем когда-либо.

Например, турист из США сможет платить в Китае, просто отсканировав код через Weixin Pay. А житель Индии сможет оплатить покупку на американском сайте, используя свой UPI-кошелёк.

Старт платформы запланирован на осень 2025 года.