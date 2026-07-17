PayPal предложили выкупить за 53,4 миллиарда долларов

Согласно условиям, Stripe и Advent станут совладельцами PayPal, получив равные доли. На конец 2025 года PayPal обслуживала около 440 миллионов активных аккаунтов и обработала платежей на сумму примерно 1,8 триллиона долларов. Stripe, в свою очередь, через свою платформу провела 1,9 триллиона долларов. При этом оценка Stripe в начале года достигала 159 миллиардов долларов.

Официального ответа от PayPal пока не последовало. Сами компании Stripe и Advent также не комментируют ситуацию.