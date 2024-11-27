Печально известное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и USB

Одна из основных проблем связана с правами администратора: пользователи сообщают о трудностях с изменением часового пояса в приложении «Настройки». Эта проблема была подтверждена Microsoft и входит в ряд ошибок, отмеченных пользователями на форумах и в социальных сетях.

Еще одна серьезная проблема связана с USB-подключением, особенно для устройств, использующих протокол eSCL (eScanner Communication Language). Этот протокол используется МФУ, сканерами и другими периферийными устройствами. В ответ на это Microsoft временно заблокировала обновление 24H2 на устройствах, использующих eSCL.

Пока Microsoft работает над исправлениями.