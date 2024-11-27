Приложения
Опубликовано 27 ноября 2024, 21:00
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Печально известное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и USB

Замечены и проблемы с правами администратора
Последнее обновление Windows 11 24H2 вызвало недовольство пользователей. В нем обнаружено несколько ошибок, влияющих на функциональность системы, но их стало больше. Компания признала их и предпринимает шаги по устранению.
Печально известное обновление Windows 11 24H2 сломало ещё и USB
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Одна из основных проблем связана с правами администратора: пользователи сообщают о трудностях с изменением часового пояса в приложении «Настройки». Эта проблема была подтверждена Microsoft и входит в ряд ошибок, отмеченных пользователями на форумах и в социальных сетях.

Еще одна серьезная проблема связана с USB-подключением, особенно для устройств, использующих протокол eSCL (eScanner Communication Language). Этот протокол используется МФУ, сканерами и другими периферийными устройствами. В ответ на это Microsoft временно заблокировала обновление 24H2 на устройствах, использующих eSCL.

Пока Microsoft работает над исправлениями.

Источник:TweakTown
Автор:Максим Многословный
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