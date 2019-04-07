Пенсионный фонд объяснил, где отследить увеличение пенсии

Как пишет «Российская газета», сегодня работающим пенсионерам сложно подсчитать, на сколько увеличивается их пенсия во время индексаций. Эта информация фиксируется только на индивидуальном счете в пенсионной системе, а на руки человек получает сумму без прибавки.

Чтобы понять, какой будет пенсия после увольнения с учетом всех индексаций, можно зайти на сайт ПФР в личный кабинет. Там отображается информация о том, какую пенсию человек получает на данный момент, и какую будет получать после окончания работы. Если воспользоваться компьютером сложно, за информацией можно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда.

После увольнения пенсия нового размера начнет начисляться в течение двух-трех месяцев.