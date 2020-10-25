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Сегодня 15:04

Перечислено 21 вредоносное приложение для Android-смартфонов

Не все ещё удалили из Play Store
Исследователи кибербезопасности Avast предупредили пользователей Android-смартфонов о найденных в Play Store вредоносных приложениях. Они показывают пользователю назойливую рекламу.

Всего было найдено 21 такое приложение. Они перечислены ниже по популярности:

  • Shoot Them
  • Crush Car
  • Rolling Scroll
  • Helicopter Attack - New
  • Assassin Legend - 2020 New
  • Helicopter Shoot
  • Rugby Pass
  • Flying Skateboard
  • Iron it
  • Shooting Run
  • Plant Monster
  • Find Hidden
  • Find 5 Differences - 2020 New
  • Rotate Shape
  • Jump Jump
  • Find the Differences - Puzzle Game
  • Sway Man
  • Desert Against
  • Money Destroyer
  • Cream Trip - New
  • Props Rescue

Эти приложения после скачивания начинают бомбардировать пользователей навязчивой рекламой. Некоторые из этих программ всё ещё доступны в Play Store. При скачивании приложений даже из официальных магазинов нужно быть внимательными и изучать отзывы.