Приложения
Сегодня 15:04
Перечислено 21 вредоносное приложение для Android-смартфонов
Не все ещё удалили из Play Store
Исследователи кибербезопасности Avast предупредили пользователей Android-смартфонов о найденных в Play Store вредоносных приложениях. Они показывают пользователю назойливую рекламу.
Всего было найдено 21 такое приложение. Они перечислены ниже по популярности:
- Shoot Them
- Crush Car
- Rolling Scroll
- Helicopter Attack - New
- Assassin Legend - 2020 New
- Helicopter Shoot
- Rugby Pass
- Flying Skateboard
- Iron it
- Shooting Run
- Plant Monster
- Find Hidden
- Find 5 Differences - 2020 New
- Rotate Shape
- Jump Jump
- Find the Differences - Puzzle Game
- Sway Man
- Desert Against
- Money Destroyer
- Cream Trip - New
- Props Rescue
Эти приложения после скачивания начинают бомбардировать пользователей навязчивой рекламой. Некоторые из этих программ всё ещё доступны в Play Store. При скачивании приложений даже из официальных магазинов нужно быть внимательными и изучать отзывы.