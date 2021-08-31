Перечислены 7 неочевидных функций Viber для защиты переписки

Исчезающие сообщения в личных и групповых чатах.

Пользователь может установить таймер самоуничтожения для выбранного сообщения. Через указанное время сообщение удалится. Временные промежутки такие: 10 секунд, минута, час или день. Кроме того, Viber может предупреждать, если кто-то из участников чата сделает скриншот защищённого сообщения.

Скрытые чаты.

Такие чаты хранятся в отдельной папке, защищённой паролем. К ним не сможет получить доступ посторонний. Чтобы скрыть чат на Android, нужно долго нажимать на него и выбрать соответствующую опцию. На iOS следует «смахнуть» переписку влево, а затем выбрать опцию «Скрыть».

Пароль для компьютерной версии.

Чтобы это сделать, нужно открыть Viber на ПК, кликнуть на три точки в левом верхнем углу окна и выбрать графу «Установить пароль для Viber».

Скрыть статус «Просмотрено».

Это можно сделать в разделе «Настройки» в пункте «Ещё» — «Конфиденциальность».

Скрыть статус «В сети».

Это делается в том же разделе.

Спрятать фото профиля от незнакомых пользователей.

Искать следует всё в том же разделе. С включённой опцией фото вашего профиля не будет видно посторонним пользователям.

Запросы на переписку.

В Viber приглашения от незнакомых пользователей автоматически попадают в папку запросов на переписку.