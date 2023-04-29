Перечислены лучшие блокировщики рекламы на YouTube для Google Chrome

Так, для Chrome существует множество блокировщиков рекламы, они не только устраняют рекламу, но и защищают вашу конфиденциальность, блокируя сторонние трекеры.

Одним из лучших вариантов является TotalAdblock, который совместим со всеми браузерами и предлагает возможности настройки в соответствии с предпочтениями пользователя. Цена? Первоначально бесплатно в течение 7 дней. После этого - $2,42/месяц.

Еще один рекомендуемый вариант - NordVPN Threat Protection, который поставляется с пакетом VPN для приватного просмотра YouTube и эффективно устраняет всплывающие окна, баннеры, автозапуск видеорекламы, трекеры и вредоносные файлы. Цена: $4,99 в месяц.

AdLock - тоже отличный вариант, который блокирует не только рекламу, но и шпионские программы, вредоносное ПО и вредоносные ссылки. Он стоит $3,50 в месяц.

Surfshark Cleanweb обеспечивает повышенную конфиденциальность, а также включает блокировщик всплывающих окон, чтобы остановить чрезмерные запросы на согласие на использование cookie. Цена: $3,98 в месяц.

А для тех, кто ищет бесплатный вариант, Ghostery - отличный выбор.

С полным списком блокировщиков вы можете ознакомится в источнике, здесь же собраны «лучшие из лучших».