Перечислены лучшие блокировщики рекламы на YouTube для Google Chrome

Перечислены лучшие блокировщики рекламы на YouTube для Google ChromeЕсть и бесплатные варианты
Многие пользователи находят рекламу на YouTube раздражающей и мешающей. Но есть решение - блокировщики рекламы! Рашми Шарма, писатель и специалист по маркетингу, поделилась лучшими, по ее мнению, блокировщиками рекламы, чтобы вы могли смотреть своих любимых блогеров, не отвлекаясь.
Так, для Chrome существует множество блокировщиков рекламы, они не только устраняют рекламу, но и защищают вашу конфиденциальность, блокируя сторонние трекеры.
Одним из лучших вариантов является TotalAdblock, который совместим со всеми браузерами и предлагает возможности настройки в соответствии с предпочтениями пользователя. Цена? Первоначально бесплатно в течение 7 дней. После этого - $2,42/месяц.
Еще один рекомендуемый вариант - NordVPN Threat Protection, который поставляется с пакетом VPN для приватного просмотра YouTube и эффективно устраняет всплывающие окна, баннеры, автозапуск видеорекламы, трекеры и вредоносные файлы. Цена: $4,99 в месяц.
AdLock - тоже отличный вариант, который блокирует не только рекламу, но и шпионские программы, вредоносное ПО и вредоносные ссылки. Он стоит $3,50 в месяц.
Surfshark Cleanweb обеспечивает повышенную конфиденциальность, а также включает блокировщик всплывающих окон, чтобы остановить чрезмерные запросы на согласие на использование cookie. Цена: $3,98 в месяц.
А для тех, кто ищет бесплатный вариант, Ghostery - отличный выбор.
С полным списком блокировщиков вы можете ознакомится в источнике, здесь же собраны «лучшие из лучших».