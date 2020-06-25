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Перечислены популярные игры на смартфоны со встроенным вирусом
Их лучше удалить
Исследователи из компании Avast перечислили популярные игры на смартфоны со встроенным вирусом. Речь идёт о приложениях для Android.
В 47 играх нашли троян HiddenAds, цель которого — постоянно показывать навязчивую рекламу пользователям. Игры эти были обнаружены в магазине приложений Google Play Store. Даже после их удаления со смартфона навязчивая реклама никуда не уходит. Она мешает нормально использовать устройство.
Сообщается, что опасные игры были скачаны более 15 млн раз. Специалисты сообщили Google о находке, но некоторые приложения всё ещё могут быть доступны в Play Store. Пользователю стоит обращать внимание на комментарии к играм: люди часто жалуются на рекламу в них.
Итак вот некоторые самые популярные игры из списка:
- Draw Color by Number;
- Skate Board – New;
- Find Hidden Differences;
- Shoot Master;
- Spot Hidden Differences;
- Dancing Run – Color Ball Run;
- Find 5 Differences;
- Joy Woodworker;
- Throw Master;
- Throw into Space;
- Divide it – Cut & Slice Game;
- Tony Shoot – NEW;
- Assassin Legend;
- Stacking Guys;
- Save Your Boy;
- Assassin Hunter 2020;
- Stealing Run;
- Fly Skater 2020;
- Disc Go.