Перечислены популярные игры на смартфоны со встроенным вирусом

В 47 играх нашли троян HiddenAds, цель которого — постоянно показывать навязчивую рекламу пользователям. Игры эти были обнаружены в магазине приложений Google Play Store. Даже после их удаления со смартфона навязчивая реклама никуда не уходит. Она мешает нормально использовать устройство.

Сообщается, что опасные игры были скачаны более 15 млн раз. Специалисты сообщили Google о находке, но некоторые приложения всё ещё могут быть доступны в Play Store. Пользователю стоит обращать внимание на комментарии к играм: люди часто жалуются на рекламу в них.

Итак вот некоторые самые популярные игры из списка: