Перечислены самые опасные кулинарные тренды TikTok

Перечислены самые опасные кулинарные тренды TikTokПодумайте дважды, прежде чем чему-то слепо верить
Первым в списке упоминается странный метод приготовления курицы — sleepy chicken. Идея состоит в том, чтобы замариновать сырую курицу в NyQuil, безрецептурном лекарстве от простуды и гриппа, перед варкой или жаркой на сковороде. Эксперты отметили, что в большинстве видеороликов показано, как используется более половины бутылки NyQuil, что намного превышает рекомендуемую дозу. Кроме того, чаще всего курица выглядит недоваренной. Это явно опасный тренд.
Далее следует безобидный с виду тост с сыром, поджаренный в тостере. Проблема в том, что хлеб предлагают класть в тостер сразу с сыром. А использовать оборудование не по назначению чревато последствиями.
Нередко пользователи TikTok показывают, как перед приготовлением моют курицу. Так делать не стоит, ведь патогены с сырой курицы просто попадут на раковину и другие поверхности. Также эксперты не советуют выкладывать закуски на общую тарелку. Так велик риск заразиться друг от друга.
Нехорошим трендом специалисты сочли многочисленные ролики на тему «Мой рацион». В таких видео всё, как правило, представлено идеализированно, а слепое подражание может быть просто опасно.
Энергетические напитки часто появляются в видеороликах инфлюэнсеров TikTok. Диетологи предупредили, что злоупотреблять такими напитками нельзя. Опасна и так называемая хлорофильная вода. Кроме того, тиктокеры иногда показывают, как едят спортивное питание сухим. Так делать не рекомендуется.
Поможет ли добавление лимона в кофе ускорить потерю веса, как утверждают некоторые пользователи TikTok? К сожалению, нет никаких доказательств этому. А специалисты предупредили, что это может вызвать изжогу и со временем повредить зубную эмаль.
И наконец, не следует вставлять себе чеснок в нос.