Перечислены самые опасные кулинарные тренды TikTok

Нередко пользователи TikTok показывают, как перед приготовлением моют курицу. Так делать не стоит, ведь патогены с сырой курицы просто попадут на раковину и другие поверхности. Также эксперты не советуют выкладывать закуски на общую тарелку. Так велик риск заразиться друг от друга.

Нехорошим трендом специалисты сочли многочисленные ролики на тему «Мой рацион». В таких видео всё, как правило, представлено идеализированно, а слепое подражание может быть просто опасно.

Энергетические напитки часто появляются в видеороликах инфлюэнсеров TikTok. Диетологи предупредили, что злоупотреблять такими напитками нельзя. Опасна и так называемая хлорофильная вода. Кроме того, тиктокеры иногда показывают, как едят спортивное питание сухим. Так делать не рекомендуется.

Поможет ли добавление лимона в кофе ускорить потерю веса, как утверждают некоторые пользователи TikTok? К сожалению, нет никаких доказательств этому. А специалисты предупредили, что это может вызвать изжогу и со временем повредить зубную эмаль.

И наконец, не следует вставлять себе чеснок в нос.