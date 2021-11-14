Перечислены самые раздражающие особенности приложений

Приложения
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Перечислены самые раздражающие особенности приложенийИз-за них люди даже удаляют приложения
Компании Google и MTM в исследовании для «Газеты.Ru» перечислили особенности приложений, которые пользователи ненавидят больше всего.
Авторы исследования выяснили, что владельцы смартфонов часто перестают пользоваться или удаляют приложение по примерно одним и тем же причинам. Больше всего людей раздражает процесс регистрации. Больше половины пользователей приложений для покупки товаров (52%) заявили о своём недовольстве тем количеством информации, которую просят при регистрации. Также 89% респондентов сообщили, что удалят финансовое приложение, если процедура регистрации длится дольше 15 минут.
Также людей раздражают требования ввести дополнительную информацию, которая кажется неуместной. Отталкивают запросы на доступ к камере, микрофону или местоположению. 48% пользователей финансовых приложений и 38% в сфере розничной торговли даже удалили из-за этого программы.
Источник: «Газета.Ru»