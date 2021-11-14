Приложения
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Перечислены самые раздражающие особенности приложений

Из-за них люди даже удаляют приложения
Компании Google и MTM в исследовании для «Газеты.Ru» перечислили особенности приложений, которые пользователи ненавидят больше всего.
Перечислены самые раздражающие особенности приложений

Авторы исследования выяснили, что владельцы смартфонов часто перестают пользоваться или удаляют приложение по примерно одним и тем же причинам. Больше всего людей раздражает процесс регистрации. Больше половины пользователей приложений для покупки товаров (52%) заявили о своём недовольстве тем количеством информации, которую просят при регистрации. Также 89% респондентов сообщили, что удалят финансовое приложение, если процедура регистрации длится дольше 15 минут.

Также людей раздражают требования ввести дополнительную информацию, которая кажется неуместной. Отталкивают запросы на доступ к камере, микрофону или местоположению. 48% пользователей финансовых приложений и 38% в сфере розничной торговли даже удалили из-за этого программы.

Источник: «Газета.Ru»
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